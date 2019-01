Bebeto Matthews/AP Tim Cook disse ainda que Apple lançará novos serviços para saúde

O presidente-executivo da Apple, Tim Cook, afirmou que a saúde da fabricante de iPhones está em ótima forma e que a empresa está sendo "muito mal compreendida" pelos investidores de curto prazo que, para ele, estão atentos somente ao número de smartphones vendidos no período de 90 dias, e não na saúde geral da Apple e em seus negócios.

Em uma defesa robusta da companhia, Cook comentou, em entrevista à rede de TV americana CNBC, que a saúde de longo prazo da Apple nunca foi tão boa e apontou para o crescimento da receita de serviços como evidência do forte ecossistema da companhia. A entrevista aconteceu uma semana depois que a companhia indicou preocupações com as implicações da guerra comercial sino-americana em sua receita.

Cook também deu ênfase ao que chamou de "forte ecossistema de produtos da empresa", ao dizer que a Apple lançará novos serviços este ano. O executivo acrescentou que a saúde será "um grande negócio" para a companhia daqui em diante, ao argumentar que as pessoas finalmente olharão para trás e dirão que "a contribuição mais importante da Apple para a humanidade tem sido no setor de saúde".

De acordo com o CEO da empresa, a Apple não mantém discussões para resolver sua disputa de patentes com a Qualcomm desde, pelo menos, meados de setembro. Foi a primeira vez que Cook mencionou publicamente que a Apple discutiu um acordo com a fabricante de chips. Ele afirmou que as negociações não ocorreram entre as empresas "desde o terceiro trimestre do ano passado". Tim Cook acrescentou, ainda, que a Apple continua considerando as práticas de licenciamento da Qualcomm como ilegais, com a empresa supostamente cobrando preços exorbitantes.

A Qualcomm disse que suas patentes estão relacionadas aos dispositivos celulares como um todo, e não apenas a seus chips e, portanto, cobra uma porcentagem do preço de venda de um aparelho de até US$ 400. As partes continuam presas em uma ampla batalha legal em várias partes do mundo.

As afirmações de Cook vieram depois que as ações da Apple foram alvo de uma avalanche de vendas, que fizeram a empresa abandonar a marca de US$ 1,1 trilhão em valor de mercado e deixar o posto de maior empresa do mundo para ocupar a quarta colocação.

Estratégia. Tim Cook, afirmou ainda que os aparelhos da empresa não devem ficar mais baratos para conquistar compradores em mercados emergentes. De acordo com ele, a Apple está "fazendo o melhor produto que enriquece a vida das pessoas. Não queremos torná-lo mais barato. Queremos fazer um grande valor". Os comentários de Cook foram feitos em entrevista à rede de TV americana CNBC.

A filosofia da Apple colocou alguns dos principais dispositivos da empresa fora do alcance de muitos mercados emergentes, onde está a maior parte do crescimento das vendas de smartphones. Em resultados anteriores, a companhia disse que as vendas em países como Turquia e Argentina haviam desacelerado após uma forte apreciação do dólar em relação ao peso e à lira. No entanto, para Cook, a Apple está "indo com tudo" para a Índia, ao notar que a empresa está tentando reduzir as tarifas de importação e que deseja ter lojas em solo indiano. "Acredito que teremos melhores resultados lá em algum momento no futuro."

Ainda durante a entrevista, Cook comentou que o iPhone XR tem sido o aparelho mais vendido da companhia, após as vendas iniciais decepcionantes do aparelho que tem um preço mais baixo em relação a outros iPhones. "Eu quero vender mais? Claro que sim, e estamos trabalhando nisso", afirmou o executivo. Ele disse, ainda, que o telefone apresenta algumas das tecnologias mais avançadas da empresa e que tem um preço deliberado entre o iPhone 8 e o XS.

Recentemente, a Apple cortou os planos de produção para o XR, e muitos dos provedores de componentes para o dispositivo cortaram suas projeções de receita para os trimestres futuros. Isso fez com que alguns analistas reduzissem suas expectativas de vendas para o dispositivo. A própria Apple cortou sua projeção de receita para o período entre outubro e dezembro.