Mike Segar/Reuters Os indícios de que a Apple estaria pronta para entrar no mercado de realidade virtual começaram no ano passado, quando a empresa adquiriu a NextVR

A Apple planeja lançar um capacete de realidade interativa com telas de resolução 8K por nada mais, nada menos que US$ 3 mil, segundo o site The Information, citando fontes que falaram sob condição de anonimato. O produto deve chegar ao mercado em 2022.

A ser produzido para um mercado de nicho, o dispositivo deve ser um meio-termo entre óculos e capacete, equipado com mais de uma dúzia de câmeras e sensores para captar movimentos das mãos e dos olhos do usuário, que receberá informações do “mundo real” nos visores da tela.

A ideia é que o aparelho seja uma mistura de realidade virtual (interação com elementos totalmente fictícios por meio de uma tela, como videogames) com a aumentada (com elementos do mundo real, como os filtros de Instagram e TikTok). É o que especialistas chamam de “realidade misturada”.

O site The Information afirma ter tido acesso a renderizações de protótipos desenhados pela Apple. Um visor curvo ficará posicionado nos olhos e nariz, como um par de óculos, suportado por uma faixa ao redor da cabeça. Essa faixa pode trazer a tecnologia de áudio espacial, como já fazem os atuais AirPods Pro, e bateria adicional para carregar o dispositivo. Assim como as pulseiras do Apple Watch e as almofadas dos AirPods Max, as faixas poderiam ser trocadas por outros materiais e por outras cores.

A Apple estuda cobrar US$ 3 mil pelo dispositivo e vender cerca de 250 mil unidades no primeiro ano após o lançamento. Possível rival do dispositivo, o Holo Lens 2, da Microsoft, é vendido por US$ 3,5 mil atualmente.