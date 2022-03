Carlo Allegri/Reuters - 4/1/2022 Dona do iPhone, Apple é a empresa mais valiosa do mundo

A Apple estuda lançar um serviço inédito de assinatura de dispositivos, começando pelo iPhone e iPad, informou a Bloomberg nesta quinta-feira, 24, após consultar pessoas envolvidas com o assunto que não quiseram se identificar. O pacote, de pagamento mensal, seria uma alternativa à compra desses aparelhos.

Planejado para ser lançado no fim de 2022 ou em 2023, o serviço estaria integrado ao Apple One, pacote de assinatura de música, TV, exercícios, games e nuvem da empresa. Além disso, contaria com o Apple Care, atual serviço de reparo da gigante americana.

Segundo a Bloomberg, o custo da assinatura seria um preço pré-fixado a partir do modelo assinado, em vez de parcelas de 12 ou 24 vezes do custo total do dispositivo. O objetivo seria incentivar atualizações de hardware conforme os lançamentos anuais dos dispositivos.

A ideia é tornar o serviço tão fácil quanto assinar aplicativos na loja de aplicativos da companhia, graças à estrutura existente de contas dos usuários. Mais detalhes, porém, não foram fornecidos.

A Apple recusou-se a comentar o assunto com a Bloomberg.