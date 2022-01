Mike Segar/Reuters Empresas nos Estados Unidos vêm fortalecendo regras contra a covid-19

A Apple exigirá que seus funcionários, tanto da parte corporativa quanto do varejo, apresentem comprovantes de vacinação contra a covid-19. A informação é do site americano The Verge, que cita um e-mail interno da empresa.

A partir de 24 de janeiro, funcionários não vacinados ou aqueles que não enviaram comprovante de vacinação precisarão de testes negativos de covid-19 para entrar nos locais de trabalho da Apple, segundo o relatório.

Segundo o The Verge, não ficou claro se o requisito de teste se aplica a funcionários corporativos e de varejo. Ainda não se sabe também se a medida é apenas para a operação da empresa nos Estados Unidos, ou se valerá globalmente.

"Devido à diminuição da eficácia da série primária de vacinas contra a covid-19 e ao surgimento de variantes altamente transmissíveis, como a Ômicron, uma dose de reforço agora faz parte da atualização da vacinação para proteger contra doenças graves", disse o comunicado, de acordo com o site.

A Apple não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Muitas empresas nos Estados Unidos vêm fortalecendo regras contra a covid-19, obrigando a vacinação e adiando os planos de retorno aos escritórios, já que a variante Ômicron aumenta as infecções em todo o país. A Meta (holding do Facebook), o Google e a Amazon foram algumas das companhias que adotaram medidas recentes.