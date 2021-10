Carlos Garcia Rawlins/Reuters iPhone 13 foi anunciado em setembro

A Apple anunciou nesta sexta-feira, 15, o início da pré-venda do iPhone 13 no Brasil. Os modelos lançados em 2021 — iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max — foram apresentados ao público em setembro e desembarcam no País com preços a partir de R$ 6,6 mil, podendo chegar até R$ 15,5 mil pelo aparelho.

Com status de iPhone mais caro do mundo, o aparelho no Brasil já pode ser reservado no site da Apple, que sinaliza o começo oficial das vendas em 22 de outubro. Até lá, usuários que quiserem garantir um dos quatro modelos lançados neste ano podem comprar o aparelho, mas com data estimada de entrega apenas na última semana do mês.

Entre as quatro versões, o menor preço da coleção de 2021 fica com o iPhone 13 Mini de 128GB de armazenamento, por R$ 6,6 mil. A versão em tamanho tradicional, também de 128GB, sai por R$ 7,6 mil. Nas versões Pro, o modelo com mesmo armazenamento custa R$ 9,5 mil e o Pro Max está à venda por R$ 10,5 mil na versão mais básica.

O aparelho, revelado em um evento na sede da Apple em Cupertino, na Califórnia, apresentou poucas mudanças em relação à versão anterior, mas trouxe uma atualização já esperada para usuários que querem embarcar no mundo gamer com o dispositivo: as versões Pro e Pro Max tem até 1TB de memória. A tela também recebeu ajustes já vistos no mercado e conta agora com taxa de atualização de até 120Hz.

De modo geral, o iPhone 13 traz o mesmo design quadrangular e de bordas achatadas do antecessor, inspirado no clássico iPhone 4 (2010). Também, o mesmo conjunto de lentes: grande-angular, angular e telefoto (esta apenas nos modelos Pro), sem grandes saltos na qualidade de um sistema reconhecido por apresentar bons resultados.

Veja a comparação entre os aparelhos da Apple disponível no Brasil: