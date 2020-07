Mike Segar/Reuters A Apple prometeu destinar cerca de US$ 2,5 bilhões para conter a crise imobiliária na Califórnia

A Apple informou nesta segunda-feira, 13, que alocou mais de US$ 400 milhões dos US$ 2,5 bilhões que prometeu no ano passado para conter a crise imobiliária da Califórnia, Estados Unidos.

A fabricante do iPhone, em novembro, comprometeu o valor para abordar o que o seu presidente executivo, Tim Cook, chamou de "crise imobiliária existente" para muitos moradores do Estado de origem da empresa.

A maioria dos primeiros US$ 400 milhões gastos neste ano foi direcionada para dois programas em que a Apple está trabalhando com a Agência de Financiamento da Habitação da Califórnia. De acordo com o primeiro programa, a Apple forneceu financiamento para ajudar as autoridades estaduais a ampliar sua capacidade de financiar projetos de moradias populares com títulos isentos de impostos.

Já no segundo programa, a Apple trabalhou através da agência para ajudar a fornecer assistência hipotecária e pré-pagamento a centenas de novos compradores de imóveis. O programa de assistência hipotecária é destinado a compradores residenciais de baixa renda.

A Apple disse que também está trabalhando com um grupo público-privado chamado Housing Trust Silicon Valley para começar a trabalhar em quatro projetos na área da Baía de San Francisco que criarão 250 novas unidades de moradias populares, muitas delas reservadas a militares veteranos, moradores de rua e pessoas com deficiências.