REUTERS/Carlos Barria Apple investirá em energia limpa na China

A Apple informou nesta quinta-feira, 12, que investirá US$ 300 milhões em um fundo de energia renovável na China. A intenção da empresa é levar a energia renovável até os seus fornecedores nos próximos quatro anos.

A empresa se reuniu com dez de seus fornecedores para criar o fundo de investimento, chamado de China Clean Energy Fund. Ele será administrado pelo DWS Group, do Deutsche Bank. A Apple não especificou o quanto de dinheiro que ela tirará de seu bolso, e com qual valor os dez fornecedores contribuirão.

Segundo a fabricante do iPhone, o investimento pretende ajudar principalmente as pequenas empresas, que têm mais dificuldade de negociar acordos com fontes de energia renovável. A Apple disse ainda que os projetos resultantes do fundo vão gerar mais de 1 gigawatt de energia renovável.

No começo do ano, A Apple afirmou que pretende que seus fornecedores usem 100% de energia limpa. Em abril, a empresa disse que as suas fábricas funcionam totalmente com esse tipo de energia.