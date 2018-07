A Apple levantou US$ 1,38 bilhão em sua primeira venda de bônus em Taiwan. O valor arrecadado representa quase 40% a mais do que era inicialmente esperado pela companhia, que tem a ilha asiática como um dos lares de seus principais fornecedores de peças e hardwares.

O título, resgatável após o segundo ano, é o primeiro da Apple a ser oferecido em Taiwan. A ilha asiática abriga empresas essenciais para a Apple, como a fabricante de chips Taiwan Semiconductor Manufacturing e a Foxconn, empresa que monta o iPhone.

A Apple precificou o bônus com rendimento de 4,15%, disseram fontes próximas do tema à Reuters na terça-feira, 7. O rendimento ficou abaixo da faixa indicativa de 4,2% a 4,3% devido à forte demanda, de acordo com participantes do mercado.

A Apple se une a uma série de nomes globais que participaram da venda de bilhões de dólares em bônus no movimentado mercado de dívida taiwanês. O maior bônus norte-americano em dólares vendido até o momento foi o da AT&T, a US$ 2,62 bilhões no início do ano passado.