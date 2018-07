Reprodução

O Apple Music, serviço de streaming de música da fabricante do iPhone, já possui 15 milhões de usuários em todo o mundo. A informação foi divulgada pelo CEO da Apple, Tim Cook, durante uma conferência de tecnologia organizada pelo jornal norte-americano The Wall Street Journal realizada nos Estados Unidos na segunda-feira. No total, o serviço possui 6,5 milhões de assinantes e outros 8,5 milhões de usuários gratuitos.

Desde que foi lançado, o serviço de streaming de música está disponível em duas modalidades. A Apple permite que os usuários testes o serviço por três meses, sem pagar mensalidade. Depois deste período, é preciso pagar US$ 4,99 para acesso por apenas um usuário ou US$ 7,99, no plano familiar para até seis pessoas.

Lançado em junho, o Apple Music é a tentativa da Apple de transpor sua estratégia bem-sucedida na loja de música digital iTunes para a era do streaming de música. Entre os serviços populares neste segmento está o Spotify, que atualmente possui 20 milhões de usuário pagantes em todo o mundo.

A previsão de analistas é de que o serviço da Apple terá uma forte adesão devido à vasta base instalada dos usuários do iTunes, embora poucos acreditem que a fabricante do iPhone seja capaz de ofuscar outras companhias especializadas no streaming de música. O Apple Music alcançou a marca de 11 milhões de usuários no primeiro mês após o lançamento.

