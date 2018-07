Apple pretende lançar serviço de streaming em parceria com a Beats Music. FOTO: Reuters Apple pretende lançar serviço de streaming em parceria com a Beats Music. FOTO: Reuters

BANGALORE – A Comissão Europeia está analisando os acordos da Apple com gravadoras e companhias de música digital para descobrir se estão tentando limitar de formal desleal rivais gratuitas e sustentadas por anúncios, informou o jornal Financial Times citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A Comissão buscou detalhes com diversas gravadores e companhias de transmissão online de música sobre os acordos com a Apple, enquanto a fabricante do iPhone se prepara para lançar seu próprio serviço de música por streaming este ano, de acordo com a reportagem.

O órgão da UE está preocupado que a Apple use seu tamanho, influência e relacionamentos para fazer com que gravadoras abandonem rivais como o Spotify, que depende de licenciamentos com companhias de músicas para seus catálogos, segundo o FT.

A coleta de informações é apenas o primeiro passo na direção do inquérito, mas, se a Comissão Europeia – principal autoridade antitruste da UE – descobrir qualquer malfeito, pode exigir mudanças nas práticas de negócios e impor multas pesadas, segundo o jornal.

Representantes da Apple e da Comissão Europeia não puderam ser encontrados de imediato para comentar o assunto.

No ano passado, a Apple foi multada em US$ 450 milhões por alegações de conspirar com cinco editoras para elevar os preços de e-books.

Beats Music

Meses antes, o próprio Financial Times noticiou que a Apple pretende oferecer o serviço de streaming de música Beats Music na próxima atualização do iOS, sistema operacional do iPhone, do iPod e do iPad.

A Apple comprou o serviço de streaming Beats Music e a fabricante de fones de ouvido Beats por US$ 3 bilhões em maio de 2014.

O plano seria instalar o aplicativo Beats Music no celular de todos os usuários, como um serviço gratuito, quando fosse feita a atualização.

Atualmente, o Beats Music disputa o mercado de streaming norte-americano, com planos mensais de US$ 9,99. A empresa estaria estudando a possibilidade de mudar a marca Beats Music e colocar a marca iTunes no streaming.

