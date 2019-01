Brendan McDermid/Reuters Tim Cook, presidente da Apple, anunciou que empresa vai faturar menos que o esperado para o trimestre

A Apple, que viu suas ações despencarem nesta quarta-feira, 3, depois de confirmar que terá uma receita abaixo do esperado, não deve ser a única empresa a perder dinheiro nos próximos meses. Segundo informou o presidente do Conselho de Assessores Econômicos (CEA, na sigla em inglês) da Casa Branca, Kevin Hassett, a expectativa é que outras empresas com forte presença na China também tenham problemas em breve.

“Empresas americanas que têm vendas na China verão seus ganhos diminuírem. Isso acontecerá até que tenhamos um acordo comercial com a China”, disse Hassett, ao deixar claro que a Apple foi apenas a primeira das companhias a sentir o impacto.

A situação, segundo ele, deve durar alguns meses. O porta-voz americano explicou que a economia mais desacelerada da China é o que está afetando as vendas de empresas dos EUA, mas Hasset garantiu que Trump possui maior influencia nas negociações comerciais em curso, o que “coloca muita pressão sobre a China para fechar um acordo.”

"Se tivermos uma negociação bem-sucedida com a China, as vendas da Apple e as de todo mundo vão se recuperar", disse ele, antes de dizer que o crescimento econômico dos EUA continuará forte este ano.

Primeiro round. A Apple informou nesta quarta que as vendas da companhia estão abaixo do esperado e isso acarretará em US$ 9 bilhões a menos na receita. O anúncio marcou o primeiro corte na perspectiva de receita da empresa em quase duas décadas.

Durante o pregão, as ações da fabricante de iPhone chegaram a cair 9,6%. A queda teve efeito cascata na bolsa, derrubando as negociações da maioria das empresas de tecnologia listadas na bolsa de Nova York e na Nasdaq.