Mark Lennihan/AP Photo Apple teve crescimento no seu serviço de notícias

A Apple anunciou nesta quarta-feira, 8, que seu serviço Apple News alcançou 100 milhões de usuários ativos mensais, contra 85 milhões no ano anterior, demonstrando um crescimento em uma área importante de serviços, algo que está sendo observada de perto pelos investidores enquanto as vendas do iPhone caem.

Os usuários vêm dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália, informou a Apple. A Apple também oferece uma versão paga de seu serviço de notícias chamado Apple News + por US$ 9,99 por mês, mas não divulgou a quantidade de assinantes.

A Apple divulgou os números em sua atualização anual no início de janeiro sobre seus negócios de serviços. A receita geral do segmento de serviços da Apple aumentou 16%, para US$ 46,3 bilhões, no último ano fiscal encerrado em 28 de setembro de 2019, enquanto as vendas no segmento de iPhones caíram 14%, para US$ 142,4 bilhões.

A empresa disse que, entre 24 de dezembro de 2019 e 1 de janeiro de 2020, seus clientes gastaram US$ 1,42 bilhão na App Store, um aumento de 16% em relação ao ano anterior e US$ 386 milhões somente em 1º de janeiro, um aumento de 20%.

A Apple realiza entre 15% e 30% das vendas por meio de sua App Store, dependendo se os usuários compram software com um pagamento único ou fazem uma assinatura recorrente.

A Apple lançou vários novos serviços em 2019, incluindo um serviço de streaming de vídeo chamado Apple TV +, um serviço de games e um cartão de crédito.