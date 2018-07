A Apple disse que planeja oferecer recompensas de até US$ 200 mil a pesquisadores que encontrem falhas críticas de segurança em seus produtos, se unindo a dezenas de empresas que já oferecem pagamentos por ajuda na busca de problemas em seus produtos.

A fabricante dos iPhones e iPads deu detalhes à Reuters sobre o plano, que inclui algumas das maiores recompensas oferecidas até o momento, antes de revelar o programa na tarde de quinta-feira, 4, em conferência em Las Vegas.

O programa será inicialmente limitado a cerca de duas dúzias de pesquisadores, que a Apple convidará para ajudar a identificar falhas de segurança difíceis de descobrir em cinco categorias específicas.

Esses pesquisadores foram escolhidos a partir do grupo de especialistas que anteriormente ajudou a Apple a encontrar falhas, mas não foram remunerados pelo trabalho, disse a empresa.

A categoria mais lucrativa, que oferece recompensas de até US$ 200 mil, é para falhas no firmware para evitar que programas não autorizados sejam inicializados quando um aparelho com sistema iOS é ligado.

A Apple disse que decidiu limitar o alcance do programa aconselhada por outras companhias que lançaram anteriormente programas de recompensas.

As empresas disseram que se fossem executar novamente seus programas, começariam convidando uma pequena lista de pesquisadores e gradualmente os abririam ao longo do tempo, segundo a Apple.

O analista de segurança Rich Mogull disse que limitar a participação evita que a Apple tenha que lidar com uma série de alegações de falhas de "baixo valor".