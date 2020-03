Mike Segar/Reuters O acordo pede que a Apple pague aos consumidores US$ 25 por iPhone

A Apple aceitou pagar até US$ 500 milhões para resolver casos em que é acusada de tornar modelos antigos de iPhones mais lentos para induzir consumidores a comprar novos dispositivos ou baterias de reposição. O acordo preliminar, que foi proposto em uma ação coletiva nos Estados Unidos, foi divulgado na última sexta-feira, 28, e ainda requer aval de um juiz da Califórnia.

O acordo pede que a Apple pague aos consumidores US$ 25 por iPhone, com o valor podendo ser ajustado dependendo de quantos iPhones são elegíveis, com um pagamento total mínimo de US$ 310 milhões.

O acordo forneceria pequenos pagamentos para donos de iPhones nos EUA, especificamente a quem tem qualquer modelo de iPhone 6 ou 7.

A Apple negou irregularidades e aceitou o acordo para evitar os encargos e custos dos processos, mostram documentos judiciais. A empresa não respondeu imediatamente a pedidos de comentários.

Os consumidores alegaram que o desempenho de seus celulares piorou após a instalação das atualizações do software da Apple. Eles disseram que isso os levou a acreditar que seus aparelhos estavam perto do fim de seu ciclo de vida, exigindo substituição ou baterias novas. A Apple atribuiu os problemas principalmente a mudanças de temperatura, uso excessivo e outros problemas, e disse que seus engenheiros trabalharam com rapidez para resolvê-los.

Após um protesto inicial, a Apple se desculpou e reduziu o preço da substituição de baterias para US$ 29, ante US$ 79 anteriormente.