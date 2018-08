Apple O Apple Pay é o serviço de pagamento móvel da Apple

O Apple Pay, serviço de pagamento móvel da fabricante do iPhone, agora suporta cartões de correntistas do Bradesco e do Banco do Brasil. A notícia foi anunciada pela Apple nesta terça-feira, 14. Quando a plataforma foi anunciada no Brasil, em abril deste ano, o serviço estava liberado apenas para usuários de cartão de crédito emitido pelo banco Itaú -- a exclusividade valia pelos primeiros 90 dias da plataforma no País.

O Apple Pay permite que os usuários paguem compras em lojas físicas e também pela internet por meio do iPhone, o relógio inteligente Apple Watch e outros produtos dispositivos da empresa. Por enquanto somente a bandeira Visa pode ser usada para clientes Bradesco e Banco do Brasil, o Itaú já suporta outras bandeiras.

Outra novidade é a adoção de novas opções de pagamento: até então, a tecnologia funcionava apenas para cartões de crédito. Segundo a assessoria de imprensa do Banco do Brasil, os seus correntistas já estão liberados a fazer pagamentos com cartões de débito em lojas físicas. O banco pretende liberar outras bandeiras em breve.