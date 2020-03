Ng Han Guan/Reuters Já são 20 casos confirmados de coronavírus no Condado de Santa Clara, onde fica o campus Apple Park

A Apple pediu nesta sexta-feira, 6, aos funcionários de sua sede no Vale do Silício para trabalharem em casa, se possível, como precaução por conta do coronavírus, confirmou um porta-voz à Reuters.

Autoridades do Condado de Santa Clara, onde fica o campus Apple Park, com 12 mil pessoas, já tinham solicitado a grandes empresas que considerassem pedir aos funcionários que usassem telecomunicações e encontrassem outras maneiras de limitar o contato próximo. Havia 20 casos confirmados de coronavírus no condado até 5 de março, disseram autoridades de saúde.

A Apple também pediu aos funcionários da área de Seattle que trabalhem em casa. Na Califórnia, suas lojas de varejo no Condado de Santa Clara permanecem abertas, segundo um porta-voz.

A Apple disse, no mês passado, que a disseminação do vírus na China faria com que a empresa perdesse as metas de receita para o trimestre encerrado em março e causaria escassez de iPhone.