Justin Sullivan/Getty Image/AFP Apple perdeu US$ 9 bilhões com saída de Jony Ive (dir.)

Anunciada na noite desta quinta, 27, a saída do designer do iPhone Jony Ive, fez a Apple perder em valor de mercado quase US$ 9 bilhões. Após o fechamento do mercado, as ações da empresa variaram negativamente 0,87%. Parece pouco no cenário da Apple, mas a cifra é grande quando comparada a empresas brasileiras de capital aberto.

Os US$ 9 bilhões, quase R$ 35 bilhões, são superiores à soma dos valores de mercado da Natura (R$ 24,4 bilhões) e da Gol (R$ 8,4 bilhoes) no fechamento da Bolsa de São Paulo nesta quinta. A perda também é mais alta que os valores somados da metalúrgica Gerdau e da operadora de turismo CVC (R$ 7,54 bilhões). A compração também pode ser feita com o valor da Sabesp (R$ 31,34 bilhões). Valendo R$ 382,37 bilhões, a Petrobras é a empresa mais valiosa do País, o que significa que a Apple perdeu quase 10% da maior companhia brasileira com a saída de Ive.

Dessa maneira, a Apple ficou um pouco mais longe da marca de US$ 1 trilhão, atingida por ela em agosto do ano passado. Com a perda da quinta, a companhia ficou com valor de US$ 910 bilhões. Nesta sexta, 28, as ações da companhia mantiveram a variação negativa próxima a 0,87%.

Tim Cook, presidente executivo, tentou tranquilizar investidores e fãs da marca sobre a saída de Ive. "A Apple continuará a se beneficiar do talento de Jony ao trabalhar diretamente com ele em projetos exclusivos. Depois de tantos anos trabalhando juntos, fico feliz que nossa relação continua a evoluir e espero trabalhar com ele por muito tempo no futuro", afirmou ele em nota.

Ive estava desde 1992 na Apple, e agora vai se dedicar a criar seu próprio estúdio de design, o LoveFrom. Um dos primeiros clientes da empresa será justamente o seu ex-empregador.