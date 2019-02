REUTERS/Aly Song Apesar da integração de aplicativos, a Apple pretende continuar com sistemas operacionais diferentes em seus aparelhos

A Apple planeja permitir que desenvolvedores criem um aplicativo em formato único que funcione tanto para iPhone, quanto para iPad e computadores macOS. A notícia é da agência de notícias Bloomberg. Há rumores de que a ferramenta que permitirá a criação desse aplicativo universal será apresentadas no evento WWDC, que reúne todo ano, por volta de junho, programadores para o anúncio da nova versão do sistema operacional da Apple.

O recurso facilitará a vida de desenvolvedores, que hoje precisam criar versões diferentes do aplicativo para cada aparelho da empresa. Na prática, a novidade não deve mudar nada para o usuário. Segundo a Bloomberg, a Apple deve liberar a ferramenta aos poucos: até o final do ano será possível transferir aplicativos do iPad para o computador Mac, e em 2020 a tecnologia será expandida para os iPhones.

No ano passado, no WWDC, a fabricante de iPhones anunciou um projeto chamado Marzipan, de integração de sistemas – versões de aplicativos para celulares como o Apple News e o gravador de voz começaram a ser transferidos para computadores da Apple.

A Apple está indo na mesma direção que a Microsoft, que concentra esforços em criar um aplicativo para celulares, tablets e computadores que usam Windows. Entretanto, aparentemente há diferença entre os planos das duas empresas: enquanto a Microsoft planeja criar um único sistema operacional para todos os aparelhos, a Apple pretende continuar com o sistema operacional iOS, para celulares, separado do macOS, de computadores.