Apple O convite da Apple parece se referir à velocidade da tecnologia 5G

O novo iPhone parece estar perto de ser revelado. A Apple enviou nesta terça-feira, 6, um convite a jornalistas marcando um evento para o dia 13 de outubro. No convite, enviado ao Estadão, aparece a frase “Hi, Speed” (“Olá, velocidade”, na tradução do inglês), que parece ser uma referência à tecnologia 5G — rumores apontam que os novos aparelhos terão suporte à rede de quinta geração.

O evento de lançamento de iPhone acontece mais tarde este ano. Tradicionalmente, a Apple revela sua nova linha de celulares em setembro. A demora, porém, era esperada: na última conferência sobre seus resultados financeiros, em julho, a Apple afirmou que em 2020 os iPhones seriam lançados com o atraso de “algumas semanas”.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, analistas e rumores apontam que a tradição do lançamento em setembro talvez não fosse cumprida por conta da crise – hoje, boa parte da produção de iPhones é feita na China, país que sofreu primeiro com a doença.

A Apple deve anunciar quatro novos modelos de iPhone este ano. Dois modelos de iPhone 12, mais simples, com telas de 5,4 polegadas e 6,1 polegadas, e dois modelos de iPhone 12 Pro com telas de 6,1 polegadas e 6,7 polegadas. Além do 5G, é esperado também que os aparelhos tragam melhorias nas câmeras.

No mês passado, a Apple anunciou novos produtos como o Apple Watch Series 6, que possui um recurso de medição de nível de oxigênio no sangue e o Apple Watch SE, versão mais barata do relógio. Além disso, a empresa apresentou novos modelos de iPad, atualizações de sistema e até mesmo um novo serviço de streaming.