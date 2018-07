Reuters Companhia de Cupertino pode estar desenvolvendo carro sem motorista

A Apple parece não estar satisfeita em fabricar apenas smartphones, vestíveis e computadores. A empresa do presidente executivo Tim Cook pode estar interessada em comprar a fabricante de carros McLaren, segundo fontes ouvidas pelo jornal norte-americano Financial Times. De acordo com informações, a compra seria um investimento estratégico para a empresa de tecnologia entrar de vez no mercado de carros sem motoristas.

Apesar de ainda não ter nada concreto, a compra estaria sendo avaliada entre £ 1 bilhão e £ 1,5 bilhão (o equivalente a cerca de R$ 6,3 bilhões). Representantes da McLaren já teriam se reunido com representantes da Apple para as primeiras negociações, que podem se limitar a um investimento ou, ainda, chegar a compra total do negócio.

Atualmente, a McLaren engloba, entre outra coisas, a equipe de Fórmula 1 e os carros convencionais da companhia. Procurada, a McLaren disse que não há negociações. "Não há nenhuma aquisição, nenhum investimento estratégico", disse um porta-voz da McLaren ao site Business Insider. "É completamente falso."