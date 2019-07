Nir Elias/Reuters Fabricante de chips prevê receita de US$ 69 milhões com desaceleração de vendas

A Apple está em negociações adiantadas para comprar a divisão de chips de smartphones da Intel, disse o jornal americano Wall Street Journal ontem, citando pessoas próximas ao assunto. Segundo as fontes, o acordo pode ser avaliado em US$ 1 bilhão e ser anunciado na próxima semana.

A Intel anunciou que deixaria a área de chips de telecomunicações para 5G em abril, horas depois que a Apple resolveu uma longa disputa judicial com a Qualcomm, rival da fabricante americana de Santa Clara e que há tempos fornecia chips de telecomunicações para o iPhone.

No mesmo mês, o WSJ disse que a Intel estava explorando a venda de sua divisão de chips para smartphones. Procurada pelo jornal americano ontem, a Apple se negou a comentar o assunto. Já a Intel não respondeu aos pedidos da Reuters para informações.

Após a divulgação da notícia, as ações da Intel subiram 2,2% no pregão de ontem da bolsa de valores Nasdaq. Já as da Apple tiveram alta de 2,3%. As duas empresas estão perto de divulgar seus próximos relatórios de resultados financeiros: a Intel mostra os números do segundo trimestre no próximo dia 25. Já a Apple revela seus ganhos na próxima terça-feira, dia 30 de abril.