Mark Lennihan/AP Photo Apple pode unir serviços em único pacote

A ideia da Apple de oferecer um pacote que inclui as assinaturas de todos os seus serviços pode sair do papel já a partir do ano que vem. Segundo a Bloomberg, o pacote pode ter o Apple News+, o Apple TV+ e o Apple Arcade, todos lançados neste ano. Além disso, poderia fazer parte do projeto o serviço de música Apple Music.

Nos acordos entre Apple e publicações, existe a possibilidade da criação de pacotes, e há também relatos de que a Apple estaria conversando com as gravadoras sobre o serviço de música. A medida seria usada para turninar os serviços de assinatura da empresa. De acordo com a CNBC, o Apple TV+ está patinando no número de assinantes - em março, 200 mil pessoas teriam se registrado, mas pouco teria mudado desde então. A Apple TV+ também recebeu críticas pelo conteúdo, enquanto o rival Disney+ angariou 10 milhões de assinantes no primeiro dia de operação.

A conversa sobre um pacotão da Apple não é nova - em outubro, a CNBC afirmou que a Apple planeja lançar um programa de 'assinatura de iPhone', que permite a troca constante de hardware por um pagamento mensal. Nesse programa, estariam os outros serviços da Apple, numa tentativa clara de disputar com o Amazon Prime, da gigante do varejo. No último trimestre, a divisão de serviços da companhia gerou US$ 12,5 bilhões. O novo pacote, porém, ainda estaria sendo estudado e não tem previsão de estreia.