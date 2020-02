Mark Lennihan/AP Photo Apple pode permitir apps rivais virarem padrão em seus produtos

A Apple está considerando permitir que aplicativos de empresas rivais possam ser configurados como padrão no iOS - isso significaria, por exemplo, que o usuário poderia optar por usar o Chrome, do Google, no lugar do Safari como navegador principal do iPhone.

Segundo a Bloomberg, as mudanças estão em discussão e poderiam ser implementadas já no iOS 14, próxima geração do sistema operacional para dispositivos móveis da empresa. A companhia comandada por Tim Cook poderia permitir também que o Spotify funcionasse diretamente no HomePod - atualmente, isso só é possível por meio de AirPlay, com o iPhone transmitindo o serviço de música para a caixas conectada.

Outra mudança seria permitir que a Siri enviasse mensagens por apps de terceiros sem a necessidade de citar o nome desses apps no comando.

A Apple tem cerca de 38 apps instalados diretamente nos seus dispositivos, o que poderia garantir vantagem à empresa ao empurrar os usuários para os seus próprios serviços. A mudança de postura da empresa acontece num momento de crescente questionamento às práticas das gigantes de tecnologia consideradas anticomerciais.

Em 2019, o Spotify registrou uma queixa antitruste contra a Apple na Europa, por considerar que a empresa beneficiava os próprios serviços. O Google também já foi alvo de ações e multas no continente.