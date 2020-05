Mike Segar/Reuters Empresa californiana quer expandir catálogo além do conteúdo próprio que já produz na plataforma

A Apple está procurando um executivo para liderar iniciativas de compra de podcasts e programas próprios para a sua plataforma de áudio. Para competir com o rival Spotify, que domina a área dos streamings de áudio, a empresa californiana espera investir em um nome que possa aumentar a evidência da marca, afirmou a agência de notícias Bloomberg, nesta quinta-feira, 21.

Atualmente, a Apple tem trabalhado com dois tipos de programas próprios, conectados com o Apple TV+, serviço de streaming da marca. Um deles são programas com conteúdos derivados das próprias séries do serviço, os chamados spin-offs. O outro tipo de conteúdo são programas que podem virar produções audiovisuais, como séries, por exemplo.

Segundo fontes próximas, o executivo procurado pela Apple vai responder diretamente à Ben Cave, chefe da divisão de podcasts. O movimento também deve ajudar a promover o Apple TV+ e colocar a empresa no páreo com o Spotify, nos serviços de áudio. Apesar de, nos Estados Unidos, a Apple possuir uma parcela bastante grande de usuários, o Spotify continua sendo o líder em streamings de música paga — incluindo podcasts.

Com o maciço investimento da rival em podcasts, a Apple tenta, agora, correr em busca de mais conteúdos além dos que já produz, para ganhar — ou não perder — espaço. Na última terça-feira, 19, o Spotify comprou os direitos exclusivos do podcast de Joe Rogan, comentarista americano, que tem seu programa frequentemente entre os mais vistos no streaming da Apple.