Ralph Orlowski/Reuters

Ao entrar em um aplicativo no celular, geralmente aparecem algumas opções de como fazer login: entrar pela conta do Google, pela do Facebook ou então criar um nova conta somente para o app. A Apple agora quer disputar esse espaço. A dona do iPhone pedirá para desenvolvedores colocarem a opção de login da Apple em destaque nos aplicativos, acima dos demais botões de login. A nova opção de login da Apple, revelada nesta segunda-feira, 3, foi desenvolvida pela empresa para proteger a privacidade dos usuários, compartilhando a menor quantidade de dados possível com os aplicativos.

A mudança para dar o posicionamento principal para o login da Apple nos aplicativos é significativa porque os usuários geralmente selecionam a opção padrão ou a que aparece primeiro na tela. A Apple também exigirá que os aplicativos ofereçam sua opção de login se quiserem oferecer as opções de login do Facebook ou do Google.

A nova opção de login da Apple gera aleatoriamente um endereço de email “fantasma” para evitar revelar aos aplicativos o verdadeiro email do usuário.

Muitas pessoas optam por fazer login em aplicativos usando suas contas do Google ou do Facebook – isso evita o trabalho de criar e lembrar nomes de usuário e senhas separadas para dezenas de aplicativos diferentes. Mas as opções de login podem enviar dados dos usuários aos criadores dos aplicativos.

Em um comunicado à imprensa sobre atualizações em suas diretrizes de revisão da loja de aplicativos App Store, a Apple disse que seu botão de login “será necessário como uma opção para usuários em aplicativos que suportam o login de terceiros quando estiver disponível comercialmente ainda este ano”.