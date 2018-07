REUTERS/Yuya Shino A Apple vai começar a cobrar por seus serviços virtuais em reais no Brasil.

A Apple recebeu licença para testar veículos autônomos na Califórnia, nos Estados Unidos. A informação, divulgada nesta sexta-feira, 14, pelo Departamento de Veículos Motorizados dos EUA, marca a entrada oficial da companhia de Tim Cook na corrida por veículos sem motoristas.

A fabricante do iPhone é mais uma na lista cada vez maior das fabricantes tradicionais de automóveis, empresas de tecnologia e startups que já receberam permissão para testar carros convencionais na Califórnia, numa corrida entre elas para lançar o primeiro veículo pronto para ser vendido ao público em geral.

Além da empresa fundada por Steve Jobs, Google , Ford , Volkswagen , Daimler , Tesla e GM já contam com permissão para testar em ruas da Califórnia com os carros autônomos. Grande parte delas diz que os primeiros carros serão lançados em 2020, mas alguns especialistas acreditam que pode levar muito mais tempo devido a desafios regulamentares.

Interesse. Depois de uma carta do diretor de produtos da Apple, Steve Kenner, em novembro passado, a empresa estava sob crescente especulação de que entraria na competição pelo carro autônomo. "A empresa está investindo pesadamente no estudo da aprendizagem de máquinas e automação, e está entusiasmada com o potencial de sistemas automatizados em muitas áreas, incluindo o de transporte", escreveu Kenner na época.