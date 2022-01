Carlo Allegri/Reuters - 4/1/2022 Dona do iPhone, Apple é a empresa mais valiosa do mundo

A Apple registrou lucro de US$ 34,6 bilhões no último trimestre de 2021, revelou a companhia em balanço financeiro apresentado ao mercado nesta quinta-feira, 27. O valor representa uma alta de 21% ante 2020.

No mesmo período, a dona do iPhone também viu a receita saltar para US$ 123,9 bilhões, alta de 11% na comparação com o último trimestre de 2021. A quantia representa o maior trimestre da história da companhia, que vem surfando na onda da digitalização causada pela pandemia de covid. A notícia surpreendeu o mercado financeiro, que esperava o valor de US$ 119 bilhões.

De acordo com o relatório, o segmento que sustenta a empresa continua sendo a venda de iPhone (total de US$ 71,6 bilhões no trimestre passado), produto que alçou a companhia ao estágio de maior empresa do mundo. Em segundo lugar, a alta vem de serviços, que totalizou US$ 19,5 bilhões — é nessa divisão em que vem apostando a companhia nos últimos anos, com intuito de ampliar as margens de lucro ao oferecer pacotes de assinatura de músicas, filmes e nuvem.

Vestíveis e acessórios (categoria em que são contabilizados o relógio Apple Watch, os fones de ouvido AirPods e a caixa de som inteligente HomePod mini) somaram US$ 14,7 bilhões, terceira maior receita para a empresa. Depois vêm os computadores Macs (US$ 10,8 bilhões) e iPad (US$ 7,2 bilhões) — o tablet foi o patinho feio no ano passado, sendo a única divisão com retração nas vendas (em 2020, o número foi de US$ 8,4 bilhões).

Os principais mercados para a Apple se mantiveram: as Américas totalizaram US$ 51,4 bilhões, com Europa e China continental somando US$ 29,7 bilhões e US$ 25,7 bilhões. Japão e restante da Ásia, no entanto, sofreram encolhimento na receita entre um trimestre e outro.

Recorde

O bom momento da empresa já havia sido adiantado pelo mercado financeiro: em 3 de janeiro, a Apple foi a primeira companhia do mundo a atingir avaliação de mercado de US$ 3 trilhões. Em 2019, a empresa também havia superado o marco inédito do US$ 1 trilhão e, em 2020, dos US$ 2 trilhões — feitos que seriam acompanhados por Microsoft, Google, Amazon e Facebook.

Segundo analistas, a expectativa é que o ano de 2022 seja quando a dona do iPhone deva apresentar uma nova categoria de produto: os óculos de realidade virtual. O mercado financeiro espera que o item seja responsável por ser uma nova fonte de renda para a empresa, cuja última grande inovação foi o Apple Watch, de 2014.