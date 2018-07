AFP Apple anuncia queda na receita e no lucro no quarto trimestre do ano fiscal 2016

A receita anual da fabricante norte-americana Apple caiu pela primeira vez desde 2001, de acordo com dados do balanço financeiro do ano fiscal de 2016, encerrado em setembro e divulgado no final da tarde desta terça-feira, 25. A receita da empresa caiu de US$ 233,7 bilhões, em 2015, para US$ 217 bilhões, em 2016, uma queda de 9%.

No quatro trimestre, a receita da empresa ficou em US$ 46,9 bilhões, queda de 9% no quarto trimestre do ano fiscal. A empresa também registrou uma queda de 19% no lucro, que fechou o período em US$ 9 bilhões. Trata-se do terceiro trimestre de quedas consecutivas em sua receita, resultado da desaceleração nas vendas globais de smartphones e, por consequência, da demanda por seu principal produto, o iPhone.

Com o anúncio dos resultados, as ações da Apple eram negociadas com queda de 2,28% após o fechamento do pregão da Bolsa de Nova York.

Os resultados da empresa, contudo, ainda não incluem a maior parte das vendas do iPhone 7 e do iPhone 7 Plus, as recém-lançadas versões do smartphone da marca. Os aparelhos chegaram às lojas apenas uma semana antes do final do trimestre.

Em conferência de resultados, o presidente executivo da Apple, Tim Cook, afirmou que a perspectiva de vendas do iPhone 7, além do reforço na receita da Apple com serviços, devem impulsionar a empresa no próximo trimestre. “A recepção dos usuários está acima das expectativas e não poderíamos estar mais felizes”, disse o executivo.

O pior resultado da companhia – que tem sede em Cupertino, na Califórnia – foi na China. De acordo com o balanço, a receita da companhia ficou em US$ 8,7 bilhões, 30% a menos que no mesmo período do ano passado – no trimestre anterior, a queda já havia sido de 33%. A empresa também teve queda de 7% na receita na região das Américas e de 1% na Ásia e Pacífico (exceto China).

Produtos. A Apple vendeu 45,51 milhões de iPhones em todo o mundo no quarto trimestre, enquanto analistas previam que o número ficaria em 44,8 milhões, de acordo com a consultoria FactSet Street Account. Embora esteja acima das expectativas dos analistas, os números representam uma queda de 5% em unidades do smartphone vendidas em relação ao trimestre anterior.

A empresa também apresentou resultados ruins na maior parte das linhas de produtos. A linha de computadores Mac, que deve ser renovada em um evento nesta semana, registrou queda de 14% em unidades vendidas. No caso do tablet iPad, a redução foi de 6%. A empresa também anunciou queda na categoria que inclui relógios inteligentes e a Apple TV – a receita do conjunto caiu 22%.

A Apple teve apenas crescimento na receita com serviços. Segundo o balanço a empresa faturou US$ 6,3 bilhões com produtos como a plataforma de pagamento móvel Apple Pay e o serviço de backup em nuvem iCloud, alta de 24% no período.