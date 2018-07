Lucy Nicholson/Reuters No último trimestre, foram vendidos 52,2 milhões de iPhones.

A Apple registrou queda na venda de iPhones em seu segundo trimestre fiscal, de acordo com os resultados divulgados pela empresa nesta terça-feira, 2. Mesmo com o lançamento do iPhone 7, em setembro do ano passado, foram vendidos apenas 50,8 milhões de celulares no último trimestre, abaixo dos 61,2 milhões no mesmo período de 2015 e totalizando uma queda de 1% nas vendas do smartphone.

Para analistas, que esperavam 52,2 milhões de iPhones vendidos, a diminuição na venda dos smartphones da empresa é reflexo da expectativa de consumidores com a décima edição do celular, que deverá trazer novas funcionalidades, como carregamento sem fio e até recursos de realidade aumentada.

"Há um enfraquecimento geral na demanda de smartphones, assim como um aumento nas expectativas com o próximo modelo do iPhone", disse o analista da Forrester, James McQuivey, à Reuters. "Mas se a Apple está minimizando as expectativas antes de lançar o novo aparelho, a empresa não está confiante que irá surprir as expectativas com o novo aparelho."

Em defesa da empresa, o diretor financeiro da Apple, Luca Maestri, disse que a queda não é "tão ruim quanto parece". Segundo ele, a companhia reduziu o número de smartphones que mantém em estoque, afetando diretamente os números finais divulgados pela empresa.

Apesar da queda nas vendas do iPhone, porém, a Apple registrou maior lucro no segundo trimestre deste ano, saltando para US$ 11,03 bilhões — um crescimento de 4,9% no trimestre terminado em 1º de abril. A receita, enquanto isso, teve um crescimento anual de 4,6%, a US$ 52,89 bilhões, enquanto a previsão dos analistas era de US$ 53,02 bilhões.

O desempenho geral da Apple no último trimestre é mais uma evidência de que a companhia mais valiosa do mundo estabilizou os seus negócios, após um enfraquecimento no último ano fiscal, quando enfrentou vendas fracas de seus principais produtos e a crescente competição a afetaram.