Lucas Jackson/Reuters - 1/8/2018 Avaliada em US$ 2,2 trilhões, Apple é a empresa mais valiosa do mundo

A Apple viu todas as suas categorias de produtos expandir, registrando receita de US$ 89,6 bilhões no primeiro trimestre de 2021, conforme balanço financeiro divulgado pela empresa americana nesta quarta-feira, 28. O valor é 54% maior do que o registrado no mesmo período de 2020, de US$ 58,3 bilhões, quando a pandemia de covid-19 começava a se alastrar pelo mundo.

O valor deste primeiro trimestre do ano surpreendeu os analistas do mercado financeiro, que esperavam receita de US$ 77,3 bilhões. Na comparação com o trimestre anterior, período de festas de fim de ano, a Apple ficou um pouco abaixo do recorde de US$ 100 bilhões então registrados. O lucro da empresa ficou em US$ 23,6 bilhões, mais que o dobro de 2020, quando a empresa registrou US$ 11,2 bilhões.

De janeiro a março deste ano, as vendas de iPhone somaram US$ 47,9 bilhões (em comparação aos US$ 29 bilhões do mesmo trimestre do ano anterior) e superaram as previsões de analistas de Wall Street, que apontavam US$ 41,4 bilhões. A empresa, ao contrário do que fazia antigamente, não divulga mais quantas unidades do smartphone foram comercializadas, apenas a receita total.

Já a categoria de computadores Mac trouxe receita de US$ 9,1 bilhões (ante US$ 5,4 bilhões do primeiro trimestre de 2020), enquanto os modelos de iPad registraram US$ 7,8 bilhões em receita (em comparação aos US$ 4,4 bilhões do mesmo período do ano passado). Ambos os produtos têm visto uma recuperação nas vendas devido à intensificação do uso de aparelhos para aula e trabalho remoto na pandemia — o iPad, que vinha desacelerando em vendas há anos, é um exemplo de um produto que vem ganhando força. Segundo a empresa, os últimos três trimestres foram os melhores em vendas para os Macs.

“Esse trimestre reflete tanto as resilientes maneiras com que nossos produtos ajudaram nossos usuários em diferentes momentos da vida deles, como no otimismo que consumidores sentem pelos dias à nossa frente”, afirmou o presidente executivo da Apple, Tim Cook.

Após o fechamento do pregão da bolsa americana, as ações da Apple subiam cerca de 3%.

Para Dan Ives, analista da consultoria americana WedBush, a Apple entregou um bom resultado, apesar do ceticismo do mercado. “Nós essencialmente vemos esse trimestre como a primeira metade do superciclo do 5G e um trimestre arrasador para a Apple, já que estamos vendo a atividade de pedidos ganhando tração, sinalizando uma luz verde para o ano fiscal de 2021”, disse o analista em nota aos investidores.

Disputa com o Facebook

Em sessão de perguntas e respostas com os investidores, Tim Cook defendeu o iOS 14.5, atualização do sistema operacional do iPhone lançada nesta segunda-feira, 26. O upgrade exige que os usuários definam se os aplicativos do sistema podem rastrear seus hábitos em apps de terceiros, ferramenta que é útil para gerar dados para publicidade.

“Nosso foco é totalmente no usuário e dar a ele a habilidade de fazer a decisão sobre se ele quer ser rastreado ou não. Colocar o usuário no controle, e não a Apple ou outra companhia. Sobre feedback dos usuários, tem sido tremendo antes e depois de a atualização ir ao ar. Nós realmente estamos nos posicionando em defesa do consumidor aqui”, afirmou Cook nesta quarta-feira.

A decisão tem enfurecido o Facebook e criou um conflito entre Mark Zuckerberg e Cook, já que, ao menos em tese, os usuários irão pedir para não serem rastreados, o que pode enfraquecer os anúncios gerados nas plataformas do Facebook, como a própria empresa confessou em balanço revelado também nesta quarta-feira.

Mais uma coisa

Na parte de Serviços, área em que a fabricante americana tem investido pesadamente, a Apple registrou US$ 16,9 bilhões, em comparação aos US$ 13,3 de igual período de 2020. Nessa categoriam entram plataformas de streaming, como o Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e outros. No ano passado, a empresa lançou um modelo de assinatura chamado Apple One, um pacote todos os serviços da empresa.

Já na categoria de Vestíveis, Casa e Acessórios, a empresa viu uma alta menos acentuada: US$ 7,8 bilhões em 2021 ante US$ 6,2 bilhões do ano passado — aqui estão inclusos o Apple Watch, HomePod e acessórios que a empresa vende para seus produtos.

Pelo mundo

Mundialmente, a Apple também expandiu suas vendas em todas as regiões do globo. Nas Américas, o resultado da receita foi de US$ 34,3 bilhões, alta de 35% ante 2020, enquanto Europa, China continental e Japão registraram US$ 22,2 bilhões, US$ 17,7 bilhões, US$ 7,7 bilhões, respectivamente, altas de 56%, 88% e 48% em relação ao mesmo trimestre do ano passado.

“A China continua sendo um ingrediente-chave na receita da Apple para o sucesso, já que estimamos que cerca de 20% das atualizações de iPhones virão dessa região ao longo deste ano”, comenta o analista Dan Ives.