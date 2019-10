Mark Lennihan/AFP Apple remove app usado por manifestantes em Hong Kong

A Apple removeu um aplicativo que ajudou manifestantes de Hong Kong a rastrear os movimentos da polícia - a justificativa era de que ele era usado para emboscar autoridades policiais. A decisão segue fortes críticas à gigante de tecnologia dos EUA por um jornal estatal chinês por permitir o software.

A decisão de excluir o aplicativo HKmap.live, que reúne os locais de policiais e manifestantes, de sua loja de aplicativos, mergulha a Apple na crescente tensão política entre a China e os manifestantes, que também enlaçou outras empresas dos EUA e Hong Kong.

A Apple aprovou o aplicativo apenas na semana passada depois de rejeitá-lo no início deste mês. Na terça-feira, 8, o jornal oficial do Partido Comunista Chinês chamou o aplicativo de “venenoso” e criticou o que disse ser a cumplicidade da Apple em ajudar os manifestantes de Hong Kong.

A Apple disse em comunicado divulgado na quarta-feira, 9, que iniciou uma investigação imediata depois que “muitos clientes preocupados em Hong Kong” entraram em contato com a empresa sobre o aplicativo. Para a Apple, o app havia colocado em risco policiais e moradores.

“O aplicativo exibe localização de policiais e verificamos junto ao Departamento de Crimes de Cibersegurança e Tecnologia de Hong Kong que ele foi usado para atacar e emboscar policiais, ameaçar a segurança pública, e criminosos o usaram para vitimizar residentes em áreas onde eles sabem que não há aplicação da lei”, afirmou.

A empresa também removeu o BackupHK, um aplicativo separado que serviu como um espelho do aplicativo HKmap.live.

No Twitter, uma conta que pertenceria ao desenvolvedor do aplicativo disse que discordava da decisão da Apple e não havia evidências para apoiar as alegações da polícia de Hong Kong.

“A maioria das análises de usuários na App Store ... sugerem que o HKmap melhorou a segurança pública, e não o contrário”, afirmou.

Nem o Ministério das Relações Exteriores da China nem o escritório de informações do Conselho de Estado tinham um comentário imediato quando perguntados sobre a remoção do aplicativo HKmap.live. A polícia de Hong Kong também não comentou.

O aplicativo HKmap.live foi retirado da loja de aplicativos da Apple globalmente na quarta-feira, 9, mas continuou a funcionar para usuários que o haviam baixado anteriormente em Hong Kong. Uma versão da web também ainda estava visível nos iPhones.