Katrina Britney Davis/The New York Times Apple acusa Spotify de querer faturar em cima do trabalho de terceiros

A Apple reagiu à queixa prestada pelo Spotify junto a reguladores da União Europeia na segunda-feira, 11. A companhia de streaming acusa a empresa da maçã de beneficiar o Apple Music em prejuízo de serviços rivais ao cobrar uma taxa de 30% sobre a receita gerada pela versão para iOS do aplicativo. A resposta da Apple veio em um longo texto no site da companhia na quinta, 14.

Nele, a Apple acusa o Spotify de usar a App Store durante anos para crescer sem querer fazer quaisquer contribuições para a plataforma. Sobre a taxa de 30%, a Apple acusa o Spotify de omitir informações cruciais para o caso, como o fato de que a mordida da Apple é de 30% sobre o valor das assinaturas apenas no primeiro ano, caindo posteriormente para 15%. A empresa também diz que apenas uma pequena fração das assinaturas do Spotify paga a taxa de 30% - a maioria dos usuários usa a versão gratuita ou acessa o serviço por meio de promoções com operadoras.

"Vamos ser claros. A Apple conecta o Spotify aos nossos usuários. Oferecemos a plataforma pela qual os usuários baixam e atualizam os apps. Compartilhamos ferramentas de desenvolvimento de software críticas para o desenvolvimento do app do Spotify. E construímos um sistema de pagamentos seguro - o que não é pouca coisa - que permite aos usuários a confiar em transações dentro dos aplicativos. O Spotify está pedindo para manter todos esses benefícios enquanto mantém 100% da receita", diz parte do texto.

Outra reclamação do Spotify diz que a política da Apple prejudica a atualização do aplicativo. A Apple respondeu dizendo que o aplicativo do Spotify teve 173 atualizações e 300 milhões de downloads, embora não tenha deixado claro sobre como funciona o processo para a disponibilização de atualizações.

O texto da Apple também ignorou outra reclamação do Spotify: a de que os apps que geram receitas não são tratados da mesma forma. O Uber, por exemplo, não tem parte de suas corridas descontada pela App Store.Pela lógica do Spotify, isso deveria ocorrer já que suas assinaturas são taxadas. A empresa liderada por Tim Cook, porém, tocou num ponto sensível para o Spotify: o de que não paga artistas e gravadora corretamente.

"O Spotify planeja ganhar mais dinheiro às custas do trabalho dos outros. E não é apenas a App Store que eles estão querendo arrochar - também estão artistas, musicistas e compositores. Isso não é apenas errado. Representa um retrocesso real, profundo e prejudicial para a indústria da música", diz o texto.

A Apple não citou a União Europeia em seu texto, enquanto o Spotify criou um site para levantar a sua causa, o que indica que a disputa deve ir longe. O Spotiy não comentou o texto.