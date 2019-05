Lucas Jackson/Reuters Vendas estáveis de iPhone na China impulsionaram receita da Apple

A estabilidade nas vendas e a queda no preço dos iPhones na China fez com que a receita da Apple atingisse valor acima do esperado para o segundo trimestre do ano fiscal da companhia, anunciou a empresa nesta terça-feira, 30. No trimestre encerrado em março, a Apple reportou receita de US$ 58,02 bilhões, acima da estimativa média de analistas de US$ 57,37 bilhões.

Apesar disso, as vendas do iPhone registraram o maior declínio de todos os tempos, caindo 17% em relação ao mesmo período ao anterior. As perdas, porém, foram menores que o estimados pelos analistas. Parte disso se dá, segundo a Apple, a recuperação das vendas do smartphone no final do segundo trimestre, um reflexo da política de diminuição de preço do aparelho em algumas regiões.

A Apple informou que as receitas do iPhone foram de US$ 31,05 bilhões, um pouco abaixo das estimativas dos analistas, de US$ 31,10 bilhões. Já a receita de serviços, que inclui os produtos Apple Music, App Store entre outros, alcançou a marca de US$ 11,45 bilhões. A fabricante disse ainda que tem 390 milhões de assinantes de serviços próprios e de terceiros em seus aparelhos. A empresa estabeleceu uma meta de 500 milhões até 2020.

A Apple também informou que seu conselho autorizou mais US$ 75 bilhões em recompras de ações e elevou seu dividendo em 5%. A Apple informou que gastou US$ 27 bilhões em recompras de ações e dividendos durante o segundo trimestre fiscal, o que é um recorde para a companhia.

A novidade animou os investidores e às 18h (horário de Brasília) as ações da empresa chegaram a ser negociadas com alta de 5,45% no pós-mercado.

Conturbado. A Apple tem lutado há meses contra uma desaceleração nas vendas do iPhone em mercados-chave como a China. O momento marcou o primeiro declínio ano após ano nas receitas do iPhone para a temporada de compras de fim de ano.

A desaceleração é resultado, em parte, do alto custo do iPhone e da concorrência na China de rivais como Huawei, Xiaomi, Oppo e Vivo - que vendem celulares mais baratos com características semelhantes às do iPhone.

Tim Cook disse que os ajustes de preços na China, junto com os menores impostos chineses sobre o iPhone e os acordos de financiamento oferecidos pela Apple, ajudaram as vendas do iPhone a se recuperar no final do trimestre. Cook também disse que está "otimista" que os Estados Unidos e a China em breve chegarão a um acordo comercial.

“A relação comercial, em relação ao trimestre anterior, é melhor. O tom é melhor ”, disse Cook à Reuters. "A soma de tudo isso junto, isso nos ajudou."

Os investidores estão olhando para o negócio de serviços da Apple para impulsionar o crescimento, já que as vendas do iPhone estão mais lentas. No mês passado, a Apple revelou uma nova oferta de cartão de crédito e serviços de assinatura para notícias, televisão e jogos, embora apenas a assinatura de notícias esteja atualmente disponível para compra.