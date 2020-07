Arnd Wiegmann/Reuters Mais de 90 das 275 lojas da Apple nos EUA tiveram que fechar as portas novamente por conta do coronavírus

A Apple está revendo as condições de trabalho de seus funcionários nos Estados Unidos por conta do frequente aumento no número de casos do coronavírus no país. A empresa, que já tinha algumas lojas de volta à atividade, está novamente fechando algumas unidades e orientando suas equipes para evitar a contaminação da doença. As informações foram divulgadas aos funcionários por email, segundo a agência de notícias Bloomberg.

A mensagem de vídeo enviada por Deirdre O'Brien, vice-presidente sênior de varejo e pessoal da Apple, pedia aos trabalhadores que restabelecessem a rotina de trabalho remota para atender os clientes à distância, com o programa "Retail at Home", que visa estruturar o atendimento fora das lojas da empresa.

"Se sua loja estiver fechada, inscreva-se no Retail at Home, fale com seu gerente, porque realmente precisamos garantir que mudemos nossas equipes para cumprimentar nossos clientes remotamente neste momento. Essa não é a experiência que nós queremos para nossos clientes, então queremos garantir que estamos onde eles estão, para ajudá-los nessa época desafiadora", disse.

Para os funcionários dos escritórios, a recomendação é que eles realizem os testes da covid-19 que estão sendo enviados para toda a empresa. Segundo a Bloomberg, um memorando informa que as atividades não devem retornar até o final do ano. Mais de 90 das 275 lojas da Apple nos EUA tiveram que fechar as portas novamente por conta do coronavírus.

Na sede, em Cupertino, Califórnia, alguns funcionários estão voltando aos poucos, em um plano de fases que prevê dias da semana e horários para a permanência no escritório. A medida começou a ser implementada em junho e não abrange todos os trabalhadores da sede.