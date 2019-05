REUTERS/Mike Segar A Apple acusa o Spotify de usar a sua loja de aplicativos para crescer, sem fazer nenhuma contribuição à plataforma

A União Europeia vai iniciar uma investigação antitruste contra a Apple nas próximas semanas, de acordo com o jornal Financial Times. Em março, o Spotify registrou uma queixa na Comissão Europeia, acusando a Apple de prejudicar a concorrência ao controlar ao mesmo tempo o sistema operacional iOS, a loja de aplicativos App Store e o serviço de streaming Apple Music, que compete diretamente com o Spotify.

Um dos pontos principais da queixa foi a taxa de 30% que a Apple cobra sobre as assinaturas realizadas dentro do aplicativo. De acordo com a empresa, essa taxa forçou o aumento das assinaturas do serviço pelo app de € 10 (R$ 44,3) para € 13 (R$ 57,6), ao mesmo tempo em que o Apple Music, serviço de streaming da rival, imune à taxa, foi lançado com uma tarifa mensal de € 10. Em sua resposta, a Apple acusou o Spotify de usar a App Store por anos para crescer sem fazer nenhuma contribuição à loja de aplicativos.

A disputa pelo mercado de streaming de músicas segue acirrada. Nos Estados Unidos, o serviço da Apple já possui mais assinantes que o Spotify. O Spotify ainda está a frente no cenário global, com seus mais de 100 milhões de usuários pagos, o dobro da concorrente. Outra gigante da tecnologia, a Amazon, pretende entrar nessa briga, com uma versão gratuita do Amazon Music.

Segundo o Financial Times, os reguladores europeus podem obrigar empresas a mudar práticas consideradas ilegais e multá-las em até 10% de seu faturamento global. Em março, a comissão multou o Google em € 1,5 bilhões (R$ 6,6 bilhões) por práticas anticompetitivas no AdSense, serviço que coloca e administra anúncios em páginas na web. Essa foi a terceira multa antitruste que a empresa americana recebeu em três anos. O mesmo órgão regulador obrigou a Apple a pagar € 13 bilhões em impostos para a Irlanda em 2016.