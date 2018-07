Jim Young/AFP Apple é uma das maiores fabricantes de tecnologia do mundo

A Apple superou as expectativas e fechou o primeiro trimestre do ano com lucro líquido de US$ 13,8 bilhões, 25,3% a mais que o registrado no mesmo período de 2017. As receitas também foram favoráveis à companhia que registrou US$ 61,1 bilhões até março, 16% a mais que os três primeiros meses do ano passado, segundo o relatório de resultados financeiros da empresa divulgado na última terça-feira, 1. Os bons resultados foram impulsionados principalmente pelas vendas internacionais de iPhones, que representaram 65% da receita da empresa nos três primeiros meses do ano.

"Estamos entusiasmados em anunciar nosso melhor trimestre de março de todos os tempos, com forte crescimento de receita no iPhone, nos serviços e em vestíveis”, disse Tim Cook, presidente da Apple, por meio de nota publicada no site oficial da empresa.

As vendas do iPhone foram as principais responsáveis pela receita do trimestre, acrescentando US$ 38 bilhões ao caixa da empresa. O segundo produto mais vendido foram os computadores Mac que geraram US$ 5,8 bilhões, seguido dos iPads que aumentaram US$ 4,1 bilhões na receita.

Ainda segundo o relatório da Apple, a empresa vendeu 55,2 milhões iPhones até março deste ano, um sinal de que a fabricante sofreu menos impacto que o esperado com o esfriamento global das vendas de smartphones no mundo, diferente de concorrentes como Samsung que já anunciou perdas neste mercado. No mesmo período do ano passado, a companhia tinha vendido 50,7 milhões de aparelhos.

O negócio de serviços da fabricante, que inclui a Apple Music, Apple Store e o serviço de nuvem iCloud também excedeu as expectativas fechando o primeiro trimestre com o faturamento de US$ 9,1 bilhões, contra os US$ 8,3 bilhões previstos pelo mercado.

Projeto. Com os bons resultados, a Apple retoma a ideia de comprar ações da companhia. A empresa anunciou que irá investir US$ 100 bilhões em recompra de ações, em um sinal de que está trazendo de volta suas centenas de bilhões de dólares em dinheiro para dentro dos Estados Unidos e aumentando o lucro para os seus investidores.

Esse é o segundo movimento do ano feito pela empresa fundada por Steve Jobs para recomprar suas ações. No primeiro trimestre do ano a Apple comprou US$ 23,5 bilhões em ações o que fez com que o caixa da empresa tivesse uma queda líquida de US$ 145 bilhões.

Os bons ventos fazem a Apple estimar que continuará crescendo no próximo trimestre. A expectativa da empresa é de faturar em receitas até US$ 53,5 bilhões no trimestre que acaba em junho.