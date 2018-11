Bebeto Matthews/AP Apple, de Tim Cook, deve vender menos iPhone este ano

As ações da Apple caíram para o menor patamar em três meses no pregão desta segunda-feira, 12, depois que três fornecedores da gigante de tecnologia anunciaram quedas em seus resultados. Os analistas entenderam que as baixas dos fornecedores indicam fraqueza nas vendas de iPhone, o que ajudou a derrubar as ações da empresa de Steve Jobs.

A Lumentum Holdings Inc., principal fornecedora da tecnologia de reconhecimento facial dos últimos modelos de iPhone disse, nesta segunda, que diminuiu US$ 70 milhões em suas previsões de receita. A fabricante justificou a queda com um corte recentemente anunciado "por um de seus maiores compradores" que, na interpretação de analistas, seria a Apple. As ações da Lumentum caíram quase 31% durante o pregão.

Três analistas disseram que a previsão da Lumentum apontava para uma redução de 20 milhões para 18 milhões de iPhones. No quarto trimestre, a Apple vendeu 46,9 milhões de iPhones, menos que os 47,5 milhões de smartphones previsto para o período.

"A Apple poderia ter acumulado muito estoque da Lumentum (...) e isso é um indicativo de vendas fracas do iPhone", disse Mark Kelleher, analista da Davidson.

Alerta. A imprensa japonesa informou, no início deste mês, que a Apple disse às montadoras Foxconn e Pegatron, responsáveis pela fabricação do iPhone, que não precisaria de linhas de produção adicionais dedicadas ao iPhone XR, o mais barato dos novos lançamentos deste ano.

No último balanço, a Apple alertou seus investidores que as vendas de fim de ano ficariam abaixo das expectativas de Wall Street devido a uma queda nas vendas dos mercados emergentes, motivado pelos custos da variação cambial. No Brasil, o modelo premium mais recente da empresa, o iPhone XS Max, custa R$ 10 mil. Na Índia, por exemplo, usuários já estão trocando iPhone por alternativas mais baratas, como os smartphones de fabricantes chineses.