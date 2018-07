Repodução/CBS Depois de se tornar um grande sucesso como um quadro do programa The Late Late Show, do apresentador James Corden, o Carpool Karaoke vai ganhar uma série própria a partir da plataforma de streaming Apple Music. Confira a seguir todos os artistas que já participaram do quadro.

A Apple vai investir US$ 1 bilhão para comprar e produzir programas originais de TV ao longo dos próximos 12 meses. É o que diz uma reportagem publicada nesta quarta-feira, 16, pelo jornal norte-americano Wall Street Journal: segundo o texto, a empresa deve adquirir pelo menos 10 programas, com qualidade "digna dos programas da HBO".

É a continuidade de um investimento que a empresa já tem feito em programas originais – neste ano, a empresa lançou o reality show Planet of the Apps, que conta a saga de desenvolvedores de aplicativos criando seus produtos, e uma versão especial de Carpool Karaoke', em que celebridades cantam suas músicas favoritas. Os dois programas são exibidos para os assinantes do Apple Music.

O valor pode parecer alto e mostra que a Apple pode competir no mercado de produções originais, hoje disputado por emissoras de TV e serviços de streaming como Netflix e Amazon.

No entanto, o US$ 1 bilhão prometido pela empresa está no padrão do mercado. Fazer TV custa caro: um episódio de Game of Thrones, por exemplo, custa aproximadamente US$ 10 milhões. A HBO gastou US$ 2 bilhões em conteúdo original no ano passado; já a Amazon gastou US$ 1 bilhão para seu primeiro ano de programas próprios. O Netflix, por sua vez, deve gastar mais de US$ 6 bilhões em 2017, segundo dados do Wall Street Journal.