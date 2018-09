Robert Galbraith/Reuters Presidente da Apple, Tim Cook, apresentou o iPhone 6 em outubro de 2014.

O Comitê do Comércio, Ciência e Transporte, do Senado norte-americano quer que a Apple dê explicações sobre a lentidão de iPhones mais antigos. O presidente do comitê, o senador republicano John Thune, enviou uma carta a Apple questionando as estratégias da companhia. A empresa precisa enviar as respostas até o fim do mês.

A carta endereçada ao presidente executivo Tim Cook disse que “o grande volume de críticas dos consumidores contra a empresa sugere que a Apple deveria ter sido mais transparente” em relação ao caso das baterias.

A Apple já anunciou que reduzirá o preço de baterias fora de garantia de iPhones 6 ou posterior de US $ 79 para US $ 29. A empresa também atualizará seu sistema operacional iOS para que os usuários possam ver se a bateria está em mau estado e afetando o desempenho do telefone.

Thune perguntou se a Apple considerava a possibilidade de substituir gratuitas da bateria ou oferecer descontos para clientes que já pagaram pela troca da peça.

O senador também quer saber se a Apple explicou aos consumidores que a atualização de software deixaria o telefone mais lento e se os clientes tiveram a opção de recusar a atualização. A carta também questiona se um software similar foi usado em modelos anteriores de iPhone.

Lentidão. A Apple reconheceu no início de dezembro que o software do iPhone desacelerava alguns telefones com problemas de bateria. A Apple disse que o problema era que o envelhecimento das baterias de lítio distribuía a energia de forma desigual, o que poderia fazer com que os iPhones se desligassem inesperadamente para proteger os delicados circuitos internos.

Essa divulgação revelou uma crença comum entre os consumidores de que a Apple torna telefones mais antigos para encorajar os clientes a comprar novos modelos de iPhone. Embora não tenha surgido nenhuma evidência credível de que a Apple se envolvesse em tal conduta, a divulgação da bateria atingiu um nervo nas mídias sociais e em outros lugares.