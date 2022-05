Lucy Nicholson/Reuters Apple testa mudança no conector do carregador do iPhone e pode adotar USB-C, como em smartphones Android

A Apple iniciou testes para futuras versões do iPhone com um conector do carregador de energia que utiliza o modelo chamado USB-C. O padrão também é adotado em novos smartphones com sistema operacional Android de fabricantes como Samsung, Motorola e Xiaomi. A possível mudança da Apple visa atender a uma nova lei da União Europeia que determina que todos os celulares tenham o conector de carregamento USB-C.

A empresa de tecnologia americana também trabalha em um adaptador que permitirá a compatibilidade dos acessórios com o novo padrão de conector do iPhone, segundo fontes anônimas que conversaram com a Bloomberg.

A mudança no cabo do carregador já era prevista pelo analista Ming-Chi Kuo, especializado na cobertura da Apple. No entanto, a estimativa é de que o iPhone com o novo carregador chegue apenas em 2023 — considerando que os testes em curso deem certo. O modelo aguardado para o segundo semestre de 2022, o sucessor do iPhone 13, deve chegar com o conector atual, chamado Lightning e adotado nos produtos da empresa desde o iPhone 5.

A Apple não comentou o caso.

iPhone sem carregador na caixa

Na última quinta-feira, 12, o Ministério da Justiça e Segurança Pública pediu a abertura de processos contra as empresas Apple e Samsung pelos mais de 900 Procons do País devido à não inclusão de carregadores em smartphones comercializados pelas marcas.

Anteriormente, o Procon-SP já multou a Apple em R$ 10 milhões pela venda de iPhone sem carregador. O Procon de Fortaleza também multou a fabricante do iPhone e a Samsung pelo mesmo motivo, em valores de R$ 10,3 milhões e R$ 15,5 milhões, respectivamente.

Neste ano, a Apple foi condenada a pagar US$ 1 mil a uma consumidora brasileira que processou a empresa por não oferecer o carregador junto com o iPhone. A decisão foi do juiz Vanderlei Caires Pinheiro, do 6º Juizado Especial Cível de Goiânia (GO), no dia 18 de abril.

Já a Samsung fechou um acordo com o Procon-SP e permite que os consumidores solicitem gratuitamente o carregador mediante cadastro no site Samsung Para Você.