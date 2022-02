Apple iPhone vai permitir transferências financeiras entre usuários ao aproximar os smartphones

A Apple anunciou nesta terça-feira, 8, que deve turbinar o Apple Pay, sistema de pagamentos internos da empresa. Até o final deste ano, a companhia deve transformar o iPhone em uma maquininha de pagamentos, permitindo transferências financeiras entre pessoas ao aproximar os dois smartphones.

A novidade deve ser realizada usando a estrutura do Apple Pay, por onde hoje usuários conectam contas bancárias e cartões de crédito ou débito na plataforma. Além disso, o recurso deve usar a função de NFC, que permite pagamentos por aproximação. A companhia afirma que não será necessário nenhum outro dispositivo além do iPhone.

“Em colaboração com plataformas de pagamentos, desenvolvedores de apps e redes de pagamentos, nós estamos tornando ainda mais fácil que negócios de todos os tamanhos, de microempreendedores a grandes varejistas, para aceitar pagamentos sem toque”, afirma em nota Jennifer Bailey, vice-presidente da divisão de pagamentos da Apple.

O primeiro cliente anunciado é a startup americana de finanças (fintech) Stripe. Outros parceiros devem ser anunciados ao longo do desenvolvimento do recurso. Assim como no Apple Pay, a empresa trabalha com bandeiras tradicionais do setor, como Visa, Mastercard e American Express.

O recurso será lançado apenas nos Estados Unidos no momento e deve começar os testes em uma atualização seguinte do sistema do iPhone, o iOS.