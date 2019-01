Geoffrey A. Fowler/ The Washington Post Apple substitui baterias do iPhone 11 vezes mais do que a média

Apontado por Tim Cook, chefão da Apple, como uma das causas para a desaceleração nas vendas de iPhone, o programa de substituição de baterias da companhia trocou no ano passado até 11 vezes mais baterias do que a média da empresa. O blogueiro John Gruber, veterano na cobertura de Apple, disse que, no ano passado, 11 milhões de baterias foram substituídas - a média da empresa é de 1 milhão a 2 milhões.

Em 2018, o programa de substituição de baterias reduziu nos EUA o preço de trocas do componente de US$ 79 para US$ 29 - no Brasil, o corte foi maior: R$ 449 para R$ 149. Valia para os modelos iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. O desconto acabou em 31 de dezembro.

O programa cortou preços depois que a Apple admitiu que estava deliberadamente reduzindo a performance de iPhones antigos para compensar o desgaste das baterias. Em dezembro de 2017, a companhia foi acusada de adotar a prática como estratégia para vender novos aparelhos, o que forçou a Apple a dar explicações para senadores americanos.

Embora não seja possível afirmar que todo dono de modelo teria comprado um iPhone novo, os números são significantes. Em um conta básica, se cada aparelho com bateria trocada desse lugar a um iPhone XS, que custa em sua versão mais básica US$ 999, a Apple poderia ter atingido uma receita de quase US$ 11 bilhões. Na revisão da previsão de receita, a empresa indicou que receberia entre US$ 5 bilhões e US$ 9 bilhões do que o esperado.

A investidores, porém, Cook disse que a Apple não considerou o número de trocas que o desconto poderia gerar por considerar que isso era a coisa certa a fazer.