Giovanna Wolf/Estadão O Apple News Plus é uma espécie de Netflix para notícias

Leia mais

A Apple turbinou o Apple News, seu app de notícias, com o conteúdo de 300 revistas. O serviço foi batizado de Apple News+ e custará US$ 9,99 por mês, com capacidade para pdoer compartilhar com familiares.

Entre os nomes estão Time, Vogue, People, National Geographic, Popular Science, Billboard, New Yorker, Sports Illustarted, Fortune, Rolling Stone GQ e Esquire.

O conteúdo das revistas é adaptado para a interface do iOS no iPhone e no iPad. Um outro recurso mistura o conteúdo de diferentes publicações organizadas por tópicos, como viagem, comida e esportes

Grandes jornais, como New York Times e o Washington Post, ficaram de fora. Há desconfiança entre os donos das publicações da taxa cobrada pela Apple para que tenham suas publicações no serviço. Alguns nomes, porém, foram inclusos no serviço, como o Los Angeles Times e o Wall Street Journal.

Está disponível nos EUA e no Canadá. No segundo semestre, chegará à Austrália e à Europa.

No anúncio do serviço, a Apple afirmou que as informações de leitura do usuário no Apple News serão privadas: nem a empresa nem anunciantes terão acesso aos dados. Portanto, segundo a Apple, os hábitos de leitura dos usuários não serão usados para direcionamentos de publicidade na internet.