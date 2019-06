Jeff Chiu/AP Photo A Apple realiza evento para desenvolvedores nesta segunda-feira, na Califórnia, nos Estados Unidos

O serviço de televisão da Apple, o Apple TV, vai aceitar em breve controles do Xbox One e do PlayStation 4. A novidade foi anunciada durante a WWDC, evento da empresa para desenvolvedores, que acontece nesta segunda-feira, 3, na Califórnia, nos Estados Unidos. A novidade fará parte da próxima atualização do sistema operacional de TV da Apple, o tvOS.

O suporte ao controle estará associado ao Apple Arcade, novo serviço de assinatura de games da empresa, anunciado em março. O serviço terá 100 jogos exclusivos para as plataformas da empresa, como iPhone, iPad, e, é claro, a Apple TV.

A Apple também anunciou que o novo sistema tvOS terá suporte a vários perfis diferentes em uma mesma conta – uma família poderá ter uma só conta, mas cada membro poderá acessar sua plataforma individual, com recomendações específicas para o seu gosto.

Além disso, o tvOS terá suporte ao Apple Music. No evento aos desenvolvedores, a empresa mostrou uma plataforma redesenhada visualmente, com mais pré-visualizações de conteúdos.

Outra novidade apresentada pela empresa foi o primeiro trailer de For All Mankind, uma nova série de TV que estará presente no serviço de streaming da Apple, o Apple TV+ – nela, a corrida à Lua foi vencida pela União Soviética e a corrida espacial não parou por ali.

*É estagiária, sob supervisão do editor Bruno Capelas