A Apple vai compartilhar a localização automática de quem usar seu iPhone para ligar para o serviço de emergência nos Estados Unidos. A nova função estará disponível no próximo sistema operacional, o iOS 12, que será lançado nos próximos meses.

A fabricante disse que o novo serviço será possível por conta da integração de seu serviço de localização de emergência lançado em 2015, o HELO, com os softwares já existentes em vários centros de emergência dos Estados Unidos.

A ideia agradou quem presta emergência no país. Rob McMullen, presidente da Associação de Número de Emergência disse que a novidade “vai acelerar um novo modelo de atendimento emergencial, além de salvar vidas”.

A empresa também disse, em um comunicado, que a novidade não deve afetar a privacidade dos usuários, pois as informações de localização não poderão ser usadas para nenhum outro motivo além de emergência.

A Apple anunciou o novo sistema operacional no início do mês, com funcionalidades para melhorar o bem estar dos usuários. Entre as novidades está uma nova configuração de notificações e um monitoramento de como e por quanto tempo se usa um iPhone diariamente.

Outras novidades do sistema são as melhorias no desempenho de smartphones. Segundo a empresa, a abertura de aplicativo será 40% mais rápida, o teclado será 70% mais veloz e a câmera deixará o dispositivo 70% mais rápido.