A Apple anunciou que está produzindo máscaras transparentes para hospitais, uma ajuda no combate ao coronavírus. Segundo Tim Cook, presidente executivo da empresa, serão mais de 20 milhões de máscaras doadas, inicialmente, para hospitais dos Estados Unidos.

Em um vídeo publicado no Twitter, Cook informou que o plano é enviar cerca de 1 milhão de máscaras por semana, em acordo com governos estaduais, para os hospitais que mais precisarem dos equipamentos no momento. As máscaras doadas são do tipo transparente, e que cobrem todo o rosto do profissional de saúde — chamadas face shields.

Cook disse, também, que espera que a doação possa ir além dos Estados Unidos, e que a fabricação desses equipamentos tem envolvido toda a cadeia de suprimentos da empresa, nos Estados Unidos e na China.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX