Brendon Thorne/Bloomberg A Apple afirma que os usuários que já tiverem o aplicativo instalado no celular não terão prejuízo

Aplicativos sem atualização recente na App Store, da Apple, vão perder espaço no portfólio oferecido pela empresa. A companhia californiana disse neste sábado, 22, que desenvolvedores terão 30 dias para disponibilizar novas versões caso o app esteja sem atualizações por "uma certa quantidade de tempo".

A informação foi divulgada pelo site americano The Verge, que reportou que a Apple enviou e-mails para seus desenvolvedores para avisar sobre a possível retirada de apps da loja. Na mensagem, a Apple afirma que os usuários que já tiverem o aplicativo instalado no celular não terão prejuízo, mas que, caso não seja atualizado em 30 dias, o produto será removido do rol da App Store.

Desenvolvedores que receberam a mensagem publicaram mensagens de protesto contra a medida da Apple, que afeta, principalmente, pequenos estúdios e criadores. Uma das reclamações é a característica de alguns apps — como jogos, por exemplo — não precisarem de uma atualização constante.

Ainda, segundo o The Verge, a Apple já está exibindo em uma das suas páginas oficiais sobre a App Store recomendações que confirmam o movimento da empresa em relação aos aplicativos. O aviso diz que a companhia está "implementando um processo contínuo de avaliação de aplicativos, removendo aplicativos que não funcionam mais como pretendido, não seguem as diretrizes de revisão atuais ou estão desatualizados”.

A Apple não informou qual o tempo de desatualização está sendo considerado para remover aplicativos da sua loja.