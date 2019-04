Michael Short/AFP O Arcade é o serviço de assinatura de games da Apple

A Apple vai investir mais de US$ 500 milhões em seu novo serviço de assinatura de games, o Arcade. A informação é do jornal Financial Times. O Arcade terá 100 jogos exclusivos para os produtos da empresa, como iPhone, iPad Apple TV e Macs – e terá uma função em que os usuários poderão começar uma partida em um dispositivo e continuá-la no outro.

O Arcade é um produto do grupo de serviços que a Apple anunciou em um evento no mês passado. Além dos games, a fabricante de iPhone revelou o serviço de streaming de vídeo Apple TV+, o de notícias Apple News+ e o cartão de crédito Apple Card.

O serviço de games da Apple será lançado em 150 países no segundo semestre, mas ainda não tem preço definido. A Apple ainda não confirmou se o Brasil estará na lista dos países que receberá o Arcade.