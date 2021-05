Apple Kuo revelou que o iPhone dobrável terá tela OLED flexível QHD + de 8 polegadas

Sim, os celulares de tela dobrável vão chegar à Apple. Segundo o site especializado MacRumors, o especialista em Apple Ming-Chi Kuo afirmou que a empresa californiana está trabalhando no modelo flexível e que o lançamento poderá acontecer em 2023.

Em nota para investidores, Kuo revelou que o iPhone dobrável terá tela OLED flexível QHD + de 8 polegadas e que poderá chegar a 20 milhões de unidades produzidas. A empresa já tinha entrado com uma patente para a tela flexivel, mas ainda não tinha trabalhado no lançamento do projeto.

A Apple ainda estaria apostando na consolidação do segmento smartphone-tablet, que começou com lançamentos da Samsung, Motorola e Huawei. A estratégia seria implementar o produto no mercado quando o conceito estivesse um pouco mais naturalizado, e comercializar o seu misto de iPhone-iPad com uma certa vantagem nas lojas.

Uma das tecnologias que podem estar presentes no novo iPhone é a de nanofio de prata, já utilizada nos HomePods da marca. O recurso permite uma melhor resposta e durabilidade da tela quanto ao toque e às dobras da tela.