A Apple anunciou na última sexta-feira, 8, que vai reabrir parte de suas lojas em quatro Estados dos EUA a partir desta semana, na primeira retomada de operações de varejo da empresa no país desde que fechou todos os pontos de venda em meados de março.

A companhia afirmou que vai reabrir “algumas” lojas nos Estados de Alabama, Alasca, Idaho e Carolina do Sul. “Assim que puderemos reabrir com segurança nossas lojas, nós reabriremos”, disse a Apple em comunicado.

Reuters Lojas terão sistema de abertura coordenado, com protocolos parecidos aos que já aconteceram na Coreia do Sul

Nas regiões onde reabrirá as lojas, a Apple afirmou que implantou novos procedimentos, similares aos adotados em países como Coreia do Sul, Austrália e Áustria, onde as lojas da empresa já reabriram.

Consumidores e empregados terão que passar por verificações de temperatura e a Apple vai fornecer máscaras aos clientes se eles não tiverem antes de entrar nos estabelecimentos. A empresa também vai limitar o número de consumidores dentro das lojas.